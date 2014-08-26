Волонтери ДТЕК допомагають вимушеним переселенцям

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", понад 180 біженців з маленькими дітьми, розселених у тимчасовому таборі, отримали теплі ковдри, подушки, махрові простирадла, постільну білизну та рушники. Дітям волонтери ДТЕК привезли набори для малювання. Всі необхідні речі волонтери доставили безпосередньо на базу «Хвиля», де знаходяться переселенці.

В середині липня в Курахове вимушено переїхали більше трьох тисяч людей, постраждалих в результаті бойових дій в Мар'їнському районі і в передмісті Донецька. Переселенцям допомагають всі - міська влада, місцеві агентства, ДТЕК, Гуманітарний штаб при Фонді Ріната Ахметова. Коли в Курахове почали приїжджати перші переселенці, співробітники ДТЕК ініціювали відкриття пункту збору гуманітарної допомоги у себе на підприємстві.

«Ми розуміємо, що люди опинилися у важкому становищі. Знаємо, що вимушеним переселенцям допомагають і благодійні фонди, і міська влада. Але допомога зайвою не буває. Ось на роботі отримала зарплату і відразу купила альбоми та фарби для дітвори», - розповідає волонтер Оксана, співробітниця Курахівської ТЕС.

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.

Координаційний інформаційний центр Гуманітарного штабу «Допоможемо»:

+38 044 502 52 12