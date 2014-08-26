До Одеси із зони АТО прибули 60 вимушених переселенців, які мають проблеми із зором

До Одеси із зони проведення антитерористичної операції прибули 60 вимушених переселенців, які мають проблеми із зором.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області, на залізничному вокзалі Одеси вимушених переселенців зустріли рятувальники й психологи управління, медики та волонтери. За словами керівника регіонального штабу Юрія Кунтія, всі громадяни, які прибули до Одеси, будуть розселені в санаторно-курортних установах смт Сергіївка та Приморське.

«Співробітниками ДСНС надано допомогу громадянам, які прибули із зони АТО. Рятувальники допомогли дісталися людям до координаційного центру, доставили їхні речі. Психологи ще на пероні взяли під свою опіку людей, які потребували підтримки.

Людям, які потребували уваги медиків, відразу ж на пероні було надано кваліфіковану медичну допомогу», - повідомили у відділі.

У відділі зазначили, що станом на 26 серпня на території Одеської області, за даними департаменту соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації, зареєстровано понад 6,5 тис. громадян (зокрема, понад 2,8 тис. дітей), які прибули з району проведення антитерористичної операції.