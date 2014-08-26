Центральна міська лікарня Краснодона отримала 1500 кубів кисню

Як повідомили УНІАН у Прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", підприємство «Краснодонвугілля» (входить у групу «Метінвест») забезпечує центральну міську лікарню запасами кисню. Головний лікар Краснодонської лікарні Валерій Гущин розповів, що середньомісячна витрата кисню в лікарні становить близько 70-80 балонів або 1 500 кубів. Основна маса витрачається для штучної вентиляції легенів поранених, частково кисень використовується для постопераційній реабілітації цивільного населення. Через постійні збройні сутички виникла проблема з постачанням кисню в місто.

За допомогою лікарня звернулася в «Краснодонвугілля», адміністрація якого в свою чергу направила запит до Гуманітарного штабу при Фонді Ріната Ахметова. Найближчим часом в регіон будуть поставлені всі необхідні медичні препарати.

Нагадуємо, що тижнем раніше така ж ситуація виникла у Авдіївської центральної міської лікарні. Тоді шість балонів заправили киснем на Авдіївському коксохімічному заводі також в рамках роботи Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова. На перший час завод виділив 36 м3 кисню. І планує допомагати стільки, скільки це необхідно, поки лікарні потрібна буде підтримка.