У Львівській області бійці Яворівської механізованої бригади після участі в АТО проходять 20-денний курс психологічної реабілітації

Військовослужбовці Яворівської механізованої бригади, які нещодавно повернулися із зони АТО, проходять 20-денний курс психологічної реабілітації.

Про це повідомили УНІАН у відділі по роботі з громадськістю Львівського обласного військового комісаріату.

„Багато українських військовослужбовців, які повертаються зі Сходу додому, потребують не лише медичної, а й психологічної допомоги. Львівський обласний військовий комісаріат спільно із Львівською міською радою ініціював роботу психологів з постраждалими бійцями Яворівської окремої механізованої бригади, які нещодавно повернулись зі східних регіонів. Військовослужбовці пройдуть 20-денний курс психологічної реабілітації. З ними вже працюють шість волонтерів-психологів, які є членами Української спілки психотерапевтів”, - зазначається у повідомленні.

Окрім того, представники громадського об`єднання «Психологічна кризова служба» надають допомогу військовим з різних регіонів України, які зараз перебувають у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону.