В Одесі податківці і митники подарували військово-медичному центру Південного регіону спецобладнання і постільну білизну

В Одесі податківці і митники подарували військово-медичному клінічному центру Південного регіону (Одеса) спецобладнання і постільну білизну для поранених.

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Міністерства доходів і зборів в Одеській області, для поранених військовослужбовців, які проходять лікування у вищеназваному центрі, головним управлінням Міндоходів в Одеській області спільно з Південною митницею Міндоходів передано 20 візків зі зйомними ношами, 20 маніпуляційних столів, 1 тис. предметів постільної білизни, 40 штативів для крапельниць і 2 колісних крісла.

Загальна вартість переданих предметів – 183 тис. 229 грн.

«Одне з цих крісел передане Олександру Бачинському, який після тяжкого поранення проходить реабілітацію в центрі. Відвідуючи Олександра, в.о. начальника головного управління Міндоходів в Одеській області Ігор Сингаївський відзначив, що кожний працівник Міндоходів Одещини вдячний нашим військовим, які героїчно і мужньо захищають незалежність і суверенітет нашої держави», - розповіли у прес-службі.

У прес-службі відзначили, що організувати збір і перерахування коштів з власного заробітку вирішили на загальних колективних зборах первинних профспілкових організацій державних податкових інспекцій, головного управління Міндоходів в Одеській області і Південної митниці Міндоходів.

Усього податківці і митники Одеської області зібрали близько 330 тис. грн. Закупівлі проводяться виходячи з нагальних потреб військово-медичного центру і військовослужбовців, які перебувають на лікуванні.