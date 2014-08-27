У Києві планується створити сім лікарень інтенсивної терапії, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Сьогодні під час відвідин київських медзакладів радник Київського міського голови з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький повідомив, що столиця потребує 5 дорослих та 2 дитячі лікарні, які надаватимуть цілодобову невідкладну медичну допомогу. Створення закладів нового типу дозволить більш раціонально використовувати кадровий потенціал та матеріально-технічну базу.

Спільно з директором Департаменту охорони здоров’я КМДА Михайлом Риганом він відвідав Київські клінічні лікарні №№ 1, 6, 8, 12, лікарню швидкої медичної допомоги м. Києва, дитячі лікарні № 1 та № 2. Саме на базі цих лікувальних закладів уже найближчим часом можуть створити лікарні інтенсивної терапії.

За словами директора профільного Департаменту, створення лікарень інтенсивного лікування дозволить на 10-15% підвищити шанси на скоріше одужання для пацієнтів, які потребують екстреного лікарського втручання в стаціонарі.

«Сьогодні, в умовах дефіциту бюджету єдине спасіння київської медицини у переформатуванні самої структури надання медичної допомоги. Столиця утримує непотрібні відділення, де фактично простоюють ліжка. Проста реорганізація, що практично не потребує додаткового фінансування, дозволить раціональніше використовувати потужності лікарень та підвищити якість медобслуговування», – зазначив Радуцький.

Щороку стаціонарне лікування в столиці проходять понад 550 тис. хворих, майже 60% яких потребують госпіталізації. Але як інтенсивна терапія у місті функціонує лише одна лікарня швидкої медичної допомоги на лівому березі. Проаналізувавши потужності ліжкового фонду, забезпечення медичним обладнанням та устаткуванням, а також кадровий потенціал, фахівці прийняли рішення про створення семи лікарень інтенсивного лікування – 5-ти дорослих та 2-х дитячих.