Вода - джерело довгого і здорового життя

Секрет довгожительства міститься у... воді. До таких висновків прийшли вчені з Оксфорда, пише newss.net.ua.

Фахівці провели ряд досліджень на лабораторних тваринах і встановили, що значно збільшити тривалість життя може так звана важка вода.

Така вода відрізняється від звичайної тим, що в ній міститься важкий водень, який в 2 рази важчий за звичайний водень. Експеримент показав, що важка вода здатна збільшити тривалість життя в середньому на 10%.

Збагачена важким воднем вода захищає клітини тіла людини від негативного впливу навколишнього середовища і від дії вільних радикалів, які є причиною передчасного старіння.