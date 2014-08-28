Вода - джерело довгого і здорового життя
10:09, 28 серпня 2014Новини регіонів
19
Забудьте про екзотичні пігулки і заговорене зілля, що продовжують життя
Фото: УНІАН
Секрет довгожительства міститься у... воді. До таких висновків прийшли вчені з Оксфорда, пише newss.net.ua.
Фахівці провели ряд досліджень на лабораторних тваринах і встановили, що значно збільшити тривалість життя може так звана важка вода.
Така вода відрізняється від звичайної тим, що в ній міститься важкий водень, який в 2 рази важчий за звичайний водень. Експеримент показав, що важка вода здатна збільшити тривалість життя в середньому на 10%.
Збагачена важким воднем вода захищає клітини тіла людини від негативного впливу навколишнього середовища і від дії вільних радикалів, які є причиною передчасного старіння.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter