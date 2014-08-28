Знизити тиск допоможуть пробіотики

Знизити артеріальний тиск можуть допомогти пробіотики. Австралійські вчені з Griffith University School of Medicine прийшли до висновку, що регулярне споживання продуктів, що містять пробіотики, допомагає знижувати артеріальний тиск. У дослідженні, в якому взяли участь 543 людини різного віку, вивчався вплив на організм молочних і соєвих продуктів з пробіотиками: в основному з лактобактеріями Lactobacillus, пише directpress.ru.

Як з'ясувалося, споживання продуктів з пробіотиками знижує верхній систолічний тиск на 3,56 пункту і нижній діастолічний тиск на 2,38 пункту в порівнянні з контрольною групою. Це не такий значний відсоток зниження тиску, проте учені припускають, що при тривалому споживанні пробіотиків протягом більше 2 місяців ефект може бути більш помітним.

«При складанні дієти, яка допомагає знижувати кров'яний тиск, ми повинні дивитися на раціон ширше, ніж традиційно рекомендовані овочі і фрукти, - коментує результати один з авторів дослідження Джинг Сан (Jing Sun). - Йогурт, кефір, сільський сир, молочнокислі продукти і ферментовані соєві продукти теж можуть бути дуже корисні».