До Краснодонської лікарні прибули російські медики

До Краснодонської центральної міської лікарні прибув медперсонал - громадяни РФ з медичним обладнанням, триває масове завезення до лікарні поранених терористів.

Про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони України на своїй сторінці у Твіттері.

Також в РНБО зазначають, що «присутність лікарів РФ на контрольованій терористами території - свідчення участі у бойових діях кадрових російських військових».