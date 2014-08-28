До Краснодонської лікарні прибули російські медики
14:28, 28 серпня 2014Новини регіонів
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Триває масове завезення до лікарні поранених терористів
Фото: УНІАН
До Краснодонської центральної міської лікарні прибув медперсонал - громадяни РФ з медичним обладнанням, триває масове завезення до лікарні поранених терористів.
Про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони України на своїй сторінці у Твіттері.
Також в РНБО зазначають, що «присутність лікарів РФ на контрольованій терористами території - свідчення участі у бойових діях кадрових російських військових».
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