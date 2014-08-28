Для встановлення причин неефективної діяльності КП «Фармація» створено робочу групу

Для встановлення причин неефективної діяльності комунального підприємства «Фармація» створено робочу групу при Київській міській держадміністрації та затверджено її склад.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження, що підписав Київський міський голова Віталій Кличко.

Рішення прийнято, враховуючи висновки аудиторського звіту КП «Фармація» та з метою підготовки пропозицій щодо поліпшення фінансового стану підприємства.

Документом визначено, що члени робочої групи вивчать ситуацію, що склалася на підприємстві, визначать причини неефективної діяльності та протягом тижня нададуть міському голові пропозиції щодо їх усунення.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про звільнення генерального директора КП «Фармація» Олега Клімова. Згодом в КМДА поінформували, що Клімова звільнено через збиткову діяльність підприємства.

За даними КМДА, аудит Департаменту фінансів виявив бездіяльність і відсутність контролю над роботою підприємства з боку керівника КП «Фармація», що призвело до погіршення фінансового стану підприємства. Зараз комунальне підприємство має майже 5,5 млн грн непокритих збитків, повідомили в міськдержадміністрації.

Також перевірка виявила зловживання в аптеках «Фармації», зокрема, завищення цін на медикаменти, які відпускали за Карткою киянина, та зі знижками в соціальних аптеках, додали в КМДА.