У Донецькій області внаслідок артобстрілів бойовиків пошкоджено лікарню
09:26, 29 серпня 2014Новини регіонів
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У Старобешевому Донецької області через артобстріл завдано руйнувань будівлі лікарні
Фото: REUTERS
У Донецькій області внаслідок артилерійських обстрілів бойовиків пошкоджено будівлі лікарні та рудоуправління.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«У Старобешевому Донецької області через артобстріл завдано руйнувань будівлі лікарні», - сказав він.
«Бойовиками обстріляно м. Комсомольське (Старобешівський р-н), кілька снарядів потрапили в адмінбудівлю місцевого рудоуправління», - додав Лисенко.
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