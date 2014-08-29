У Донецькій області внаслідок артобстрілів бойовиків пошкоджено лікарню

У Донецькій області внаслідок артилерійських обстрілів бойовиків пошкоджено будівлі лікарні та рудоуправління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«У Старобешевому Донецької області через артобстріл завдано руйнувань будівлі лікарні», - сказав він.

«Бойовиками обстріляно м. Комсомольське (Старобешівський р-н), кілька снарядів потрапили в адмінбудівлю місцевого рудоуправління», - додав Лисенко.