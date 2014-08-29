У Житомирській області близько 100 правоохоронців здали кров для бійців АТО

У Бердичеві Житомирської області близько 100 правоохоронців здали кров для бійців, які беруть участь в антитерористичній операції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник сектору зв’язків з громадськістю УМВС у Житомирській області Ольга Номерчук.

За її словами, на цьому тижні ветерани та пенсіонери органів внутрішніх справ з Бердичівського району ініціювали акцію щодо добровільної здачі донорської крові для потреб учасників антитерористичної операції на сході країни. Ініціативу підтримали працівники Бердичівського міськвідділу міліції.

Дводенна благодійна акція, що відбулася на цьому тижні у Бердичеві, зібрала до відділення трансфузіології Бердичівської міської лікарні близько сотні правоохоронців, Половина з яких - пенсіонери органів внутрішніх справ.

«Ми не можемо спокійно дивитися на те, як гинуть українські вояки – молоді люди, які відстоюють мир і спокій жителів сходу України, тому ми здали кров для поранених там», - розповів УНІАН голова Бердичівської ради ветеранів органів внутрішніх справ Віталій Ніколаєнко.