Жителі Донбасу отримали 14183 продуктових набори з гуманітарного рейсу

Як повідомили УНІАН у Прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", волонтери Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова передали 14183 продуктових наборів сім'ям переселенців і жителям звільнених територій в Донецькій області.

Продовжується доставка гуманітарної допомоги, яка була привезена в Маріуполь на 100 фурах першого ешелону Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Міські та районні центри соціальної допомоги отримали продуктові набори для переселенців та мешканців визволених міст Донецької області:

Первомайський район - 8 973 продуктових набори

м. Маріуполь - 2071 продуктовий набір

м. Червоний Лиман - 4995 продуктових наборів

Всього за період з 23 серпня волонтерами «Метінвесту» відвантажено майже 900 тонн продуктових, дитячих та гігієнічних наборів. Допомога розподіляється через партнерські організації на місцях за списками міських та районних центрів соціальних служб.

Нагадаємо, що перший ешелон допомоги у складі 200 000 продуктових наборів повинен покрити потребу на 2 тижні. До складу продуктових наборів входять у тому числі цукор, крупи, борошно, чай, соки, консерви та макаронні вироби. Всього ж в Донецьку та Луганську область гуманітарний рейс Ріната Ахметова доставить не менше 10 тис. тонн допомоги.