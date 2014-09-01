З Горлівського тубдиспансеру вдалося евакуювати 71-річного пацієнта, який пережив інсульт, і його дружину

Як повідомили УНІАН співробітники напрямку «евакуація» Гуманітарного штабу при Фонді Ріната Ахметова, нещодавно їм вдалося успішно вивезти з Горлівського туберкульозного диспансеру подружню пару - Беллу Никифорову та її 71-річного чоловіка.

Раніше Белла Никифорова зверталася за допомогою на сайт 06274.com.ua - просила когось допомогти їй і чоловікові виїхати з Горлівки. Тим більше, що у чоловіка закрита форма туберкульозу та нещодавно перенесений інсульт, пересувається він тільки з паличкою.

«Ми дуже сподівалися, що скоро все закінчиться, чекали, а ситуація тільки погіршилася. В лікарні не працює міський телефон, я дивом додзвонилася на мобільний зв'язок, включається дуже рідко, дізналася, що у них немає води і електрики, їх нічим годувати. Їм дають по ложечці каші, щось печуть. Кажуть, що деяких пацієнтів змогли забрати», - розповіла Белла Никифорова виданню.

Пізніше стало відомо, що жінку та її хворого чоловіка евакуювали співробітники Гуманітарного штабу при Фонді Ріната Ахметова, і зараз вони перебувають в безпечному місці.

«Спасибі велике Гуманітарного штабу Ріната Ахметова і всім, хто клопотався за мого чоловіка. Сьогодні його привезли додому. Я дуже рада. Правда, чоловік сильно схуд. Їх практично не годували. Але, незабаром, я впевнена, що у нас все налагодиться. Адже ми знову разом», - сказала Белла Никифорова співробітникам Штабу, коли сімейна пара була вже в безпеці.