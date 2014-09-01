У столичних лікарнях сьогодні відновлять подачу гарячої води

З сьогоднішнього дня в школах, лікарнях та дитячих садках столиці з'явиться гаряча вода.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує прес-служба КМДА.

Він зауважив, що більша частина міста відключена від постачання гарячої води.

"І це не тому, що Кличко так захотів, а тому, що немає постачання газу", - наголосив мер.

Кличко запевнив, що докладає всіх зусиль для вирішення цієї проблеми і проводить консультації з урядовцями.

"1 вересня гаряча вода з'явиться в дитячих садках, лікарнях, школах. І я роблю все для того, щоб так само у вересні з'явилася гаряча вода в кожній квартирі киян", - додав він.

Кличко також висловив упевненість, що владі вдасться вирішити питання з теплопостачанням квартир киян взимку.

"Ми шукаємо альтернативні джерела енергії. І наше ключове завдання - щоб в квартирах киян взимку було тепло. Я впевнений, що з цим завданням ми впораємося", - додав мер Києва.

Як повідомляв УНІАН, відключення гарячої води у столиці зумовлене рішенням Міністерства палива та енергетики обмежити поставки газу Києву з метою його економії. Поставки газу з Російської Федерації припинені з 16 червня 2014 року.

З середини липня у місті без гарячої води залишаються тисячі квартир.