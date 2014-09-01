Гуманітарний Штаб оплатив лікування 2-хмісячному малюкові з Дружківки

Як повідомила УНІАН Прес-служба Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", Гуманітарний Штаб при Фонді Ріната Ахметова закупив спеціальне харчування та медикаменти для проходження післяопераційного лікування та відновної терапії дитини з Дружківки у Львівській лікарні.

18-річна студентка Маргарита з Дружківки Донецької області народила сина без батька, хлопець відмовився підтримувати її і дитину. До нещастя, маленький Данило народився хворим. Вже на першому місяці життя хвороба проявилася - дитина почав відригувати кров'ю. Малюка відправили на обстеження в Обласну дитячу клінічну лікарню Донецька, де дитині поставили діагноз гепатит. Але лікування не допомагало і лікарі припустили, що це може бути атрезія, і рекомендували їхати на обстеження до Львова, де є фахівці з таких нозологіях.

Весь час, коли дівчина з сином перебували в лікарні, в Донецьку проходили бойові дії, тому Маргарита прийняла рішення виїхати для подальшого обстеження і лікування сина до Львова, де і був встановлений остаточний діагноз дитини у Львівській міській клінічній лікарні. У Львові Данилу провели складну операцію - створили штучні жовчні протоки. Операція пройшла успішно, але хлопчик потребує спеціального післяопераційному харчування та лікування. Рішення цього питання на себе взяв Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова.

Минулого тижня Гуманітарний штаб оголосив про результати засідання Експертної ради Штабу, де було прийнято рішення надати фінансову допомогу на лікування, придбання лікарських засобів і спеціального харчування п'ятнадцяти заявникам. Більшість звернень надійшло від жителів, постраждалих у зоні бойових дій. На цьому тижні Штаб почав здійснювати виплати.

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

Станом на сьогодні, Штабом і Фондом Ріната Ахметова евакуйовано із зони військових дій 23 786 осіб, у тому числі близько 10 350 дітей.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.

Координаційний інформаційний центр Гуманітарної штабу «Допоможемо»:

+38 044 502 52 12