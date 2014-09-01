У Чернігівській області - два випадки захворювання свиней на АЧС

У селі Охрамієвичи Чернігівської області зафіксовано два випадки захворювання тварин на африканську чуму свиней (АЧС) у приватному господарстві.

Як передає кореспондент УКНИАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив журналістам начальник відділу департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій Василь Сніцар.

«31 серпня Київським державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизі підтверджено захворювання на африканську чуму двох свиней у приватному господарстві в селі Охрамієвичи Корюківського району Чернігівської області», - сказав Сніцар.

За його словами, вогнище захворювання локалізовано, навколо села встановлено чотирикілометрову карантинну зону.

Сніцар підкреслив, що зараз проводиться комплекс заходів з недопущення розповсюдження захворювання в сусідніх районах.

Як повідомляв УНІАН, у січні-лютому поточного року в Луганській області було зафіксовано кілька випадків загибелі тварин від АЧС. У Запорізькій області спалах цього захворювання був у 2012 році.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – вірусне захворювання свійських і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Для людей хвороба безпечна.