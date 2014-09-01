У школах Донбасу інформують про небезпеку мін і вибухових предметів

У школах Донецької та Луганської областей розпочалась інформаційна кампанія щодо небезпеки мін і вибухових предметів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, фонд разом із Міністерством освіти і науки України та Державною службою з надзвичайних ситуацій сьогодні презентували інформаційну кампанію щодо небезпеки мін та вибухових предметів з метою захисту дітей та їх батьків від наслідків збройного конфлікту на сході України.

“Державна служба з надзвичайних ситуацій України продовжує розміновувати звільнені території Донецької та Луганської областей. Так, з 6 липня 2014 року виявлено та вилучено 16 562 одиниць боєприпасів. Нестача інформації щодо небезпеки мін та вибухових предметів ставить під ризик життя дітей та їх батьків на звільнених територіях”, - сказав директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Григорій Марченко.

На початку нового навчального року у 2 тис. школах у Донецькій та Луганській областях буде розповсюджено комплект освітньо-інформаційних матеріалів, який включатиме в себе плакат, листівку для дітей, брошуру для батьків, а також інформаційний мультфільм.

Заступник міністра освіти і науки України Павло Полянський повідомив, що Міносвіти також підготувало та видало Методичні рекомендації для вчителів щодо особливостей спілкування з дітьми про ризики і небезпеки вибухових пристроїв.

«І оскільки питання охорони та безпеки дітей залишається пріоритетним напрямком позашкільної роботи на територіях, постраждалих від конфлікту, кампанія щодо мінної небезпеки стане невід’ємним компонентом навчальних програм не тільки в Донецькій та Луганській областях, але й програм середніх шкіл по усій країні», - сказав він.