Артемівськ отримав гуманітарну допомогу для переселенців із зони АТО

Як повідомила прес-служба Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", в місто, яке стало тимчасовим домом для п'яти тисяч осіб, доставили продуктові набори з першого ешелону гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. У 10-кілограмовий пакет входить найнеобхідніше - цукор, борошно, соняшникова олія, крупи, макаронні вироби, тушонка або рибні консерви, згущене молоко, чай, печиво, свічки і сірники.

Тетяна Іваняк, вимушена переселенка: «Ми приїхали з Горлівки, там вже кілька місяців не отримували ні допомоги, ні пенсій. А мені потрібно піклуватися про дочку, у неї перша група інвалідності. Перебувати з такою дитиною дуже важко. У мене до того ж друга група по серцю, теж не отримую поки виплати, так що доводиться розраховувати на допомогу добрих людей. Велике спасибі всім людям, які організували, які розподіляють і які розвантажують це все».

Щоб отримати продуктовий набір, потрібно зареєструватися в якості переселенця, а потім оформити заяву на отримання допомоги. Дані вносяться у відомість, де вказується ПІБ переселенця, місце прописки, місце проживання, паспортні дані, ІПН, контактна інформація.

Головкіна Олена, заступник Артемівського міського голови: «Гуманітарна допомога з першого ешелону гуманітарного рейсу Ріната Ахметова вкрай важлива і актуальна. До того ж набори грамотно складені - є все необхідне. В місті зареєстровано близько 5000 вимушених переселенців. Це офіційно. З вчорашнього дня ми почали роздавати їм продуктові набори. Поки не можна сказати, коли закриємо всі потреби, адже з кожним днем приїжджають все нові люди, і їм теж потрібна допомога».

Нагадуємо, що до складу першого ешелону гуманітарного рейсу Ріната Ахметова входить 200 000 продуктових наборів загальною вагою понад 2000 тонн. Для мешканців визволених міст, в яких масово проживають переселенці, а також для інших компактних місць їх проживання, передаються гігієнічні набори в кількості 10 000 шт., що покриє потреби на один місяць для сім'ї з 3-х осіб. Також сім'ї у звільнених містах і переселенці з дітьми отримують дитячі набори (дитяче харчування, памперси) в кількості 5 000 шт.

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

Продовжує працювати єдиний багатоканальний телефон Гуманітарного штабу і адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Щодня на номер 0 800 50 9001 приймається більш як 700 дзвінків. Дзвінки зі всіх телефонів безкоштовні, а лінія працює цілодобово.

Координаційний інформаційний центр Гуманітарної штабу «Допоможемо»:

+38 044 502 52 12