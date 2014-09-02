Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова евакуював з Донецька 102-річну жінку

Лідія Миколаївна та її 102-річна мама ніколи не думали про те, щоб залишати рідний Донецьк. Але коли в місті в результаті військових дій не стало води, жінка вперше задумалася про виїзд, повідомила УНІАН прес-служба Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України". Адже за мамою з інвалідністю, яка самостійно не встає з ліжка, потрібен особливий догляд. Крім того, в місті з кожним днем було все небезпечніше знаходитися. Коли жінки прийняли рішення виїхати з Донецька, ситуація стала зовсім складна.

«Я зверталися в багато організації, але все було безуспішно, ніхто не міг нам допомогти. Я поділилася переживаннями зі своїм знайомим, і він мені порадив звернутися до Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова. Сказав, що організація дуже надійна, вже неодноразово допомагали в евакуації його знайомих. У Штабі до нас поставилися з великим розумінням, вивезли і поселили нас в Макіївку на базу відпочинку «Іскра».

В Гуманітарному штабі прокоментували, що беруться за евакуацію навіть в найскладніших випадках, і всього за допомогою волонтерів Штабу вже вивезено близько 5 тисяч людей з інвалідністю. У тому числі люди з обмеженими фізичними можливостями, які прикуті до ліжка, а також пацієнти психоневрологічних інтернатів Донецької області

У затишному будинку на базі Лідія Миколаївна з мамою прожили 2 тижні, там же вони отримували гуманітарну допомогу від Гуманітарного штабу.

Для отримання соціальних виплат жінка зареєструвалася у виконкомі, де Лідії Миколаївні з мамою запропонували переїхати у військовий госпіталь в Святогірську. Зараз жінка з мамою проживають в госпіталі і сподіваються незабаром повернутися у рідне місто.