За меддопомогою звернулись понад 42 тис. тимчасово переселених осіб з Криму та сходу України

За медичною допомогою станом на 1 вересня звернулись 42 тис. 630 тимчасово переселених осіб з Криму та Севастополя, з Донецької та Луганської областей.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів з посиланням на дані Міжвідомчого координаційного штабу ДСНС, це 19,7% від усіх зареєстрованих осіб, з них 17 тис. 106 - діти (44,8%).

За весь період госпіталізовано 8 тис. 79 осіб (18,9%), з них – 3 тис. 121 дитину (41,1%), проведено профоглядів 26 тис. 352 особам (12,2%), народилося 381 немовля.