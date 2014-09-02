До лікарень Дніпропетровської області за час АТО надійшло близько 1,8 тис. поранених

У Дніпропетровській області за час проведення антитерористичної операції до восьми лікарень регіону надійшло 1785 поранених.

Про це повідомляє департамент охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації.

Станом на 1 вересня, на лікуванні в лікарнях області перебувають 689 осіб, крім того, в Дніпропетровському військовому госпіталі – 275 осіб.

За даними департаменту, найбільш масове надходження поранених у зоні АТО було 29 серпня - 395 осіб. У подальші два дні лікувальні установи регіону прийняли ще 260 поранених.

Станом на 1 вересня, в Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова перебувають 182 поранених, у міській лікарні №6 – 107, лікарні №2 – 33.

З усієї кількості поранених, які надійшли в регіон із зони АТО, померли чотири людини.

Також за вказаний період на лікування до Латвії, Ізраїлю, Туреччини і Німеччини направлено 14 поранених в АТО.