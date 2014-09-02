Гуманітарний штаб допомагає 22-річній вагітній жінці з цукровим діабетом

Вагітність для жінки - це щастя і надія на щасливе майбутнє. Кожна майбутня мама з трепетом говорить про крихітку і чекає її з нетерпінням. Але не завжди вагітність дається легко, особливо якщо сім'я живе на території, де проводяться бойові дії.

Марія з Артемівська Донецької області тимчасово проживає в Харкові, повідомила УНІАН прес-служба Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України". Дівчині 22 роки, вона знаходиться на 34-му тижні вагітності. З 9 років їй поставлений невтішний діагноз «цукровий діабет 1-го типу, тяжка форма, інсулінозалежна». Тиждень тому у зв'язку з ситуацією вона змушена була переїхати з зони АТО в Харків.

На сьогодні Марія знаходиться на "збереженні" в обласній клінічній лікарні в Харкові, і лікарі рекомендують їй кесарів розтин на 37-му тижні у зв'язку з основним діагнозом.

У зв'язку з цим молодій майбутній мамі потрібно багато лікарських препаратів, спеціальний набір для кесаревого розтину, а також інсулін, який життєво необхідний для жінки. При цьому, майбутній тато залишився без роботи, але не втрачає надії і докладає всі зусилля, щоб виправити ситуацію. Молода пара звернулася в Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова з проханням вирішити їх термінове питання. Результат: їм допомогли - придбали необхідні медикаменти і набір для кесаревого розтину. Тепер всі чекають поповнення в цьому молодому сімействі.