Сумська область відправила на Донеччину 12 т продуктів харчування

Сільськогосподарські товаровиробники Великописарівського району Сумської області відправили до Донецької області 12 тонн продуктів харчування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації, із посиланням на директора Департаменту агропромислового розвитку ОДА Володимира Івченка.

«Сумщина допомагає нашим побратимам у східних областях держави, де зараз точиться боротьба за незалежність України. Гуманітарний вантаж, зібраний сільськогосподарськими, фермерськими господарствами та жителями Великописарівського району, відправлено до міста Святогірськ Донецької області. Допомога включає в себе борошно, крупи, макарони, цукор, олію, картоплю, буряк, моркву», – зазначив Івченко.

За його словами, загалом Сумщина вже відправила на схід України майже 133 т продуктів харчування. Наразі зібрано та найближчим часом буде доставлено до постраждалих регіонів ще понад 28 т продуктів харчування.

Як повідомляв УНІАН, продукти харчування у звільнені райони та міста Донбасу відправляє кожен район Сумської області окремо.