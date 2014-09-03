В Одесі з незаконної іпотеки повернуто дитячу оздоровчу базу відпочинку «Мрiя».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратура Київського району Одеси повернула з незаконної іпотеки дитячу базу відпочинку «Мрiя» вартістю більш як 20 млн. грн.

«29 серпня виконано рішення господарського суду за позовом прокуратури Київського району на користь держави до міської ради, КП «Одесміськелектротранс» і банківської установи. Позовні вимоги полягали у визнанні недійсним договору в частині надання в іпотеку банку приміщень загальною площею майже 2,7 тис. кв. м», - повідомили у прес-службі.

У прес-службі відзначили, що будівлі дитячої оздоровчої бази відпочинку стали предметом іпотеки на порушення закону.