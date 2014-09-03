В Добропіллі 3 тисячі людей отримають гуманітарну допомогу від Ахметова

Гуманітарний вантаж штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова прибув у м. Добропілля. Продуктову допомогу і предмети першої необхідності отримають переселенці, які приїхали в Добропілля з міст, де йдуть бойові дії. Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", на сьогодні в містах великого Добропілля зареєстровано більше 3 тисяч біженців з «гарячих» точок Донбасу. Навчальні заклади Добропілля, Білицька, Білозерського та селища Новодонецьке в цьому році буде відвідувати понад 400 дітей.

Гуманітарний вантаж розподіляється між містами згідно із зареєстрованою в них кількістю біженців. Так, у місті Добропілля було розподілено 1740 продуктових наборів, Білицьку - 270, Білозерському - 660, селищі Новодонецьке - 320. В набір увійшли крупи, м'ясні та рибні консерви, чай, борошно, макаронні вироби, печиво, згущене молоко, соняшникова олія. На сьогодні триває розподіл наборів для особистої гігієни та дитячих наборів. У загальній кількості Добропілля (включаючи міста Білицьке, Білозерське, Новодонецьке) отримає 3 тисяч продуктових наборів, 147 наборів для особистої гігієни та 63 набори дитячого харчування.

Нагадаємо, що Гуманітарний штаб «Допоможемо» при благодійному Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій, розміщення переселенців, надання гуманітарної допомоги, надання адресної допомоги.

Станом на сьогодні Штабом і Фондом Ріната Ахметова евакуйовано із зони військових дій більше 24 тис. осіб, у тому числі понад 10 тис. дітей. У місцях компактного проживання розміщено понад 6 тис. осіб, в тому числі на базах підприємств Групи СКМ. Надана гуманітарна допомога у зоні воєнних дій і звільнених містах майже 162 тисячам осіб. Адресну допомогу у зоні військових дій отримали 77 осіб.

Координаційний інформаційний центр Гуманітарного штабу «Допоможемо»:

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