Вінниця відправить в зону АТО автомобіль швидкої допомоги й модернізований БТР

Вінниця відправить військовим, які перебувають в зоні АТО модернізований БТР й автомобіль швидкої допомоги.

Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ Вінницької міської ради, БТР виробництва 70-х років, який перебував на озброєнні Нацгвардії, був модернізований протягом двох тижнів.

«Ми давно співпрацюємо з міською владою, яка нам допомагає і ліками, і продуктами харчування. На одній з таких зустрічей з виконувачем обов'язки міського голови Сергієм Моргуновим ми говорили про цей БТР, і він пообіцяв допомогти відремонтувати техніку, яка в нас є, але потребує оновлення. Цей БТР у нас на озброєнні був досить довго, але його оновлення потребувало значних коштів», - розповів командир військової частини Національної гвардії України Василь Чумак.

Ініціативу Моргунова підтримали депутати міськради, які надали необхідну суму коштів для замінити деяких вузлів та агрегатів, які були в неробочому стані, а також на виготовлення та встановлення кумулятивної решітки, яка встановлюється на сучасних БТРах.

Вінницький 45-й Експериментальний механічний завод безкоштовно виконав усі роботи з переобладнання БТРа. «Довелося ремонтувати ходову та двигун, але найбільша складність полягала у монтуванні захисної решітки, адже тут необхідні не прості інженерні розрахунки по її кріпленню, бо це далеко не наш профіль, і ми робили це вперше. Але спеціалісти з цим впорались», - розповів директор заводу Микола Чумак.

За інформацією міськради, бронетранспортер спочатку поїде у один із навчальних центрів, який знаходиться під Вінницею. Після проходження випробувань і навчання, екіпаж у складі 10 осіб цим БТРом рушить на схід України.

Окрім того, один із торговельних центрів міста разом із БФ «Подільська громада» та Товариством «Центр муніципальних систем управління» придбали автомобіль швидкої допомоги, який раніше був у використанні, провели його капітальний ремонт, пофарбували та укомплектували всім необхідним. Разом з автомобілем військовим передали медикаменти, які необхідні при наданні першої медичної допомоги: знеболюючі препарати та препарати для зупинки крові, перев'язочний матеріал тощо.

Для бійців також зібрано близько тонни продуктів харчування: консерви, картоплю, чай, каву, сухарі тощо.