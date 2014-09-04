На Львівщині жінка постраждала від укусу змії

На Львівщині 54-річна жінка постраждала від укусу змії.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 3 вересня о 18.05 до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано 54-річну жительку села Труханів Сколівського району, яку в лісі під час збору грибів вкусила змія в кість руки.

Всього за період з 25 квітня до 3 вересня на Львівщині обліковано 31 випадок госпіталізації мешканців області з діагнозом - укус змії. Випадків загибелі від отруєння внаслідок укусу змії у 2014 році не зафіксовано.