У Львові після вживання їжі в кафе спорткомплексу госпіталізовано 11 спортсменів

У Львові після вживання їжі в кафе спорткомплексу Спортивного клубу армії (СКА) госпіталізовано спортсменів двох команд з водного поло з Києва та Харкова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі львівської міської ради, 3 вересня, о 21.00 до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано 11 осіб, з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція».

Згідно з повідомленням, потерпілі – жителі Києва та Харкова 1996–1998 років народження. В стаціонарних умовах їм проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний об'єм медичної допомоги, відповідно до клінічних протоколів.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією департаменту цивільного захисту Львівської ОДА, 3 вересня до Львівської обласної інфекційної лікарні в стані середнього ступеня тяжкості було госпіталізовано шість осіб, жителів міста Києва - членів спортивної команди з водного поло, з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція». Встановлено, що цього дня всі вони вживали їжу в кафе «Олімп» на території спортивного комплексу Спортивного клубу армії (СКА) у місті Львові на вулиці Клепарівській, 39-а. Всі постраждалі – дівчата віком 16-ти та 18 років.