У Львові з госпіталізовано громадянина Нігерії з малярією

У Львівську обласну інфекційну лікарню з діагнозом «малярія» госпіталізовано 21-річного громадянина Нігерії, країни з ендемічною захворюваністю на тропічну малярію.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у департаменті охорони здоров‘я Львівської ОДА з посиланням на головного позаштатного епідеміолога області Наталію Тімко.

Як зазначається у повідомленні, у 2013 році у Львівській області було зафіксовано два випадки тропічної малярії: 26-річного волонтера із Замбії та геолога з міста Червонограда Львівської області, який працював у Гвінеї.

Довідка. У 2012 р. у світі зареєстровано близько 207 мільйонів випадків малярії, з яких 627 тис. закінчилися смертю.

Орієнтовно 3,4 мільярдів людей планети мешкають в умовах ризику зараження, переважно в Африці та Південно-Східній Азії. Більшість випадків заражень на малярію відбувається на території Африканського континенту.

Ліцензованих вакцин проти малярії на сьогодні не існує.