В Одесі в'єтнамське земляцтво передало продукти і предмети першої необхідності для переселенців із зони АТО

В Одесі в'єтнамське земляцтво передало Червоному Хресту продукти і предмети першої необхідності для переселенців із зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН в офісі земляцтва, передача допомоги представнику Одеської обласної організації «Червоний Хрест» відбулася 3 вересня.

Зокрема, продукти – різні крупи, борошно, консерви, згущене молоко, а також предмети особистої гігієни (мило, пральний порошок), одяг і канцелярське приладдя в'єтнамське земляцтво в Одесі збирало 2 тижні. Вартість зібраних продуктів харчування перевищує 30 тис. грн, решту товарів надали в'єтнамські підприємці, які працюють в регіоні.

Зараз в Одесі серед вимушених переселенців зі сходу – близько 20 сімей «донецьких в'єтнамців», яких земляки облаштували в обласному центрі. Допомога, передана Червоному Хресту, буде направлена, зокрема, й сиротам із зони АТО, які проживають зараз у Білгород-Дністровському районі.

У в'єтнамському земляцтві Одеси офіційно перебуває близько 1,5 тис. чоловік (без урахування членів сімей).