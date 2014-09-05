У Чернігівському військовому госпіталі за два місяці пролікувалися 120 бійців із зони АТО

У Чернігівському військовому госпіталі за останні два місяці пролікувалися 120 бійців, поранених і травмованих у зоні антитерористичної операції.

Про це УНІАН повідомили у Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.

За словами керівника госпіталю полковника медичної служби Олександра Слєсаренка, зараз на лікуванні перебувають 34 військовослужбовців. Більшість із них мали осколкові поранення після вибуху мін, снарядів чи гранат. Таких пацієнтів лікарі оперують по кілька разів. Крім цього, проводиться комплексне лікування з бійцями, які мають ускладнення після бойових поранень.

"Усі поранені повністю забезпечені необхідними ліками та речами," - розповів Слєсаренко.

Він додав, що основним завданням для військових медиків залишається щоденно надавати необхідну медичну допомогу всім пораненим і рятувати життя українським воїнам.

Волонтери сьогодні під час брифінгу в ОДА також підтвердили, що поранені бійці в Чернігівському військовому госпіталі мають високий рівень медичного забезпечення і кваліфікованої допомоги.