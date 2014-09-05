У Донецьку бойовики розмістилися у палатах пологового відділення лікарні, а вагітних перевели у підвал
10:27, 05 вересня 2014Новини регіонів
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Про це сказав речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко
Фото: REUTERS
У Донецьку бойовики розмістилися у палатах пологового відділення лікарні, а вагітних перевели в підвали.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«У Донецьку з приміщень пологового відділення 17-ї міської лікарні всіх вагітних перевели до підвальних приміщень, натомість у палатах закладу розмістилися бойовики так званої «ДНР», - зазначив він.
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