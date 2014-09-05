У Львові виписано з лікарні спортсменок, які отруїлися в кафе

У Львові всіх членів спортивних команд з водного поло, які були госпіталізовані після вживання їжі в кафе спорткомплексу СКА, виписали з лікарні.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, протягом минулої доби, з Львівської обласної інфекційної лікарні, після отримання медичної допомоги, за власним бажанням були виписані всі члени жіночих спортивних команд з водного поло, жителі Києва та Харкова, які вживали їжу в кафе «Олімп» на території спортивного комплексу СКА та 3 вересня були госпіталізовані з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція».

Працівниками Головного управління Держсанепідслужби у Львівській області продовжуються епідрозслідування та комплекс протиепідемічних заходів.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня у Львові після вживання їжі в кафе спорткомплексу Спортивного клубу армії (СКА) (вул. Клепарівська, 39-а) до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні в стані середнього ступеня тяжкості були госпіталізовані 11 спортсменів 1996–1998 років народження двох команд з водного поло з Києва та Харкова. Попередній діагноз - «гостра кишкова інфекція». За фактом отруєння спортсменів Шевченківським райвідділом міліції Львова розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним, іншим інфекційним захворюванням та масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням)).