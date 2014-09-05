Сімейні вечері - краща психологічна підтримка для підлітків

Нове дослідження показало: сімейні вечері корисні для психічного здоров'я багатьох підлітків. Регулярні трапези запобігають знущанням, кіберзалякуванням, від яких страждає кожен п'ятий підліток, передає meddaily.ru з посиланням на Science World Report. Кіберзалякування - емоційне приниження з використанням інформаційних технологій, наприклад, Інтернету або різних мобільних пристроїв. На відміну від традиційних знущань, які небезпечні в фізичному плані, залякування найбільш згубно впливає на психічне здоров'я. Дослідники спробували визначити, чи можуть сімейні вечері допомогти запобігти даним проблемам.

Вчені провели опитування 1883449 учнів шкіл на Середньому Заході. Вік учасників коливався від 12 до 18 років. Дослідники оцінили п'ять типів внутрішнього переживання проблеми (тривога, депресія, самопошкодження, думки про самогубство і спроби самогубства), два типи зовнішньої реакції на проблему (боротьба і вандалізм) та вживання психоактивних речовин (вживання алкоголю, пияцтво і зловживання препаратами, що відпускаються за рецептом і без нього). Близько 19% опитаних повідомили, що ставали жертвами знущань за останні 12 місяців. Сімейні вечері, судячи з усього, зменшували кількість психологічних проблем, що виникали після цього.

"Не тільки залякування може згубно позначатися на психічному здоров'ї підлітків. При цьому одних сімейних вечерь недостатньо, щоб пом'якшити негативний вплив", - відзначають дослідники. Потрібно брати до уваги всю сукупність факторів соціального середовища. Вчені закликають надавати учням, які стали жертвами таких знущань, належну підтримку, як у школі, так і в сім'ї, та розвивати в них навички подолання проблем.