488 евакуйованих з Луганщини дітей-сиріт розміщені в Одеській області

488 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, евакуйованих з інтернатів Луганської області, влаштовано до інтернатних установ та професійно-технічних навчальних закладів Одеської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, дітей з Луганщини, зокрема розміщено у Білгород–Дністровському дитячому будинку змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку, школах-інтернатах Котовська, Кароліно-Бугазька, Балти, а також інших міст Одеської області.

72 дитини старшого віку навчатимуться у професійно-технічних училищах Одещини.

Всі вихованці, переселені з інтернатних закладів Луганської області, забезпечені необхідним педагогічним, медичним і соціально-психологічним супроводом. На сьогодні проблем з їхнім утриманням немає, зауважили у Мінсоцполітики.