У Кіровограді лікуються 74 учасники АТО

У Кіровограді лікуються 74 учасники антитерористичної операції на сході України.

Про це повідомляє офіційний сайт облдержадміністрації з посиланням на директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

За його інформацією, 45 із 74 людей тяжкопоранені. Лікування кіровоградські військові отримують у двох медичних закладах – в обласній лікарні та госпіталі.

Рибальченко наголошує, що військових намагаються максимально забезпечити безкоштовним лікуванням. Через те, що закупівля деяких ліків не передбачена бюджетом, деякі аптечні мережі передають препарати для лікування безкоштовно.

Через обмеженість ресурсів для лікування бійців АТО за рахунок бюджетних коштів, обласна влада закликає власників аптек допомагати у лікуванні поранених й надалі. Наразі опрацьовуються конкретні механізми надання такої допомоги.