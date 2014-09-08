В Одесі повернуто із приватної власності землі колишнього санаторію "Україна"
10:35, 08 вересня 2014Новини регіонів
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Фото: УНИАН
В Одесі суд витребував із приватної власності на користь громади 0,1 га землі колишнього санаторію «Україна» вартістю понад 2 млн грн. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, судом задоволено позов прокуратури Приморського району на користь держави в особі міської ради до громадянки.
«Позовні вимоги полягали у витребуванні майна й скасуванні державного акту про право власності на землю площею 0,1 га, одержаного на підставі незаконного судового рішення без будь-яких проектних документів», - повідомили в прес-службі.
Зокрема, з володіння громадянки витребувано земельну ділянку в курортній зоні - на Французькому бульварі.
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