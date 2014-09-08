В Одесі повернуто із приватної власності землі колишнього санаторію "Україна"

В Одесі суд витребував із приватної власності на користь громади 0,1 га землі колишнього санаторію «Україна» вартістю понад 2 млн грн. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, судом задоволено позов прокуратури Приморського району на користь держави в особі міської ради до громадянки.

«Позовні вимоги полягали у витребуванні майна й скасуванні державного акту про право власності на землю площею 0,1 га, одержаного на підставі незаконного судового рішення без будь-яких проектних документів», - повідомили в прес-службі.

Зокрема, з володіння громадянки витребувано земельну ділянку в курортній зоні - на Французькому бульварі.