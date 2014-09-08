У Львові відкриють Центр надання першої медичної допомоги

У Львові 12 вересня офіційно відкриють Центр навчання військової справи та надання першої медичної допомоги, в якому кожен житель міста матиме змогу записатися на відповідні заняття.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, навчання в Центрі, у першу чергу, проходитимуть працівники великих підприємств міста.

«Кожен чоловік повинен вміти захистити свою сім’ю, своє місто, повинен вміти користуватись зброєю. Кожен чоловік і жінка повинні вміти надати першу медичну допомогу. Хочеш миру – готуйся до війни. Тому всі повинні мати певні навики. Є військові кафедри, ми з ними домовились про навчальні програми. Це будуть експрес-навчальні програми, щоб люди могли мати перші навики. Важливо, аби ми не розслабились. Кожен чоловік, який живе у Львові, повинен мати елементарні навики самозахисту”, - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Садовий закликав всі органи місцевого самоврядування, регіональні влади «активно брати в свої руки процес підготовки населення до функціонування в умовах війни». Він повідомив, що у Львові міська влада спільно з військовими відкриє найближчим часом оперативні курси з навчання військової справи.