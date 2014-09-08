У Черкасах на уроці фізкультури помер 12-річний учень

11:56, 08 вересня 2014
Новини регіонів
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Фото: УНИАН

У Черкасах  5 вересня у загальноосвітній санаторній школі-інтернаті І-ІІ ступенів №14 Черкаської облради на уроці фізкультури помер 12-річний учень.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник Департаменту освіти і науки Черкаської ОДА, наразі з’ясовуються обставини смерті дитини. Днями відбудеться судмедекспертиза, яка має з’ясувати обставини смерті дитини.

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