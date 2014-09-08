Полтавщина: ліквідувано нарколабораторію з виготовлення метамфетаміну

Працівники Управління боротьби з організ

ованою злочинністю УМВС України в Полтавській області ліквідували нарколабораторію та перекрили канал надходження на територію області синтетичного наркотику метамфетамін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, таку діяльність організували учасники злочинної групи з міжрегіональними зв’язками.

«Зокрема, два спільники – подружжя, що мешкає у м. Дніпропетровськ, власне виготовляли психотропні засоби. Ще один зловмисник – непрацюючий полтавчанин - займався розповсюдженням наркотику», - зазначив начальник УБОЗ Юрій Буценко.

Оперативники двічі задокументували факт продажу зловмисниками наркотиків. За 1 грам вони отримували по 1 тис. грн.

У ході проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили різноманітну порошкоподібну речовину та згортки з сумішшю рослинного походження, яка зі слів одного із затриманих - канабіс. Наразі вилучене направлено на експертизу.

Крім того, вилучено й інші докази нелегальної діяльності групи: обладнання для виготовлення психотропів, інвентар лабораторного призначення, ємності різного об’єму з нарковмісними компонентами, таблетки лікарського засобу, забороненого у вільному продажу, що використовувалися для виготовлення психотропної речовини метамфетамін, тощо, йдеться в повідомленні.

За вказаними фактами відкрито три кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Спільникам повідомлено про підозру та затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомив Буценко, додавши, що їм загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.