На Житомирщині чоловік потрапив до реанімації після укусу гадюки

На Житомирщині в Олевському районі чоловіка вкусила гадюка під час збирання грибів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДСНС У Житомирській області.

Згідно повідомлення, 6 вересня до 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Олевськ від медиків надійшло повідомлення про те, що 40-річного мешканця села Юрово госпіталізовано до Олевської районної лікарні з діагнозом "укус гадюки".

Як з’ясувалося, змія вкусила чоловіка за руку, коли той збирав гриби у лісі поблизу села. Потерпілий одразу ж викликав медиків, які доставили його до лікарні. І досі чоловік перебуває в реанімаційному відділенні, його стан оцінюється, як середньої тяжкості.

Рятувальники радять мешканцям області взувати резинові чоботи, вирушаючи до лісу. Вони наголошують, що змія кусає, тільки захищаючись.