У Миколаївській області проводитимуться медичні курси для населення

У Миколаївській області мають намір проводити військові і медичні курси для населення.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської обласної державної адміністрації з посиланням на голову ОДА Вадима Мерікова.

"Зокрема, зараз розробляється програма проведення і відбору людей у підрозділи цивільної оборони, які вже створені. У кожному районі буде по 5 таких підрозділів, в яких буде 260 осіб. Крім того, на великих підприємствах («Зоря»-«Машпроект», порт «Октябрьськ») є відповідні загони, члени яких матимуть при собі табельну зброю і будуть зареєстровані у районних військкоматах. Бійці пройдуть відповідну підготовку і одержать навики надання першої медичної допомоги", - зазначається у повідомленні.

"На випадок бойових дій ці люди також захищатимуть від агресії Російської Федерації, терористів, банд, які готові сьогодні прорватися на південь України. Я упевнений, що ми зможемо захистити нашу область", - підкреслив голова облдержадміністрації.

Меріков також висловив упевненість, що новий начальник Управління МВС у Миколаївській області Віталій Гончаров впорається з усіма поставленими завданнями, оскільки саме він був командиром спецбатальйону «Миколаїв» і зміг вивести своїх бійців з оточення в зоні проведення АТО.

"У Миколаєві залишився спецбатальйон «Святий Миколай», який патрулює вулиці, охороняє підприємства, пильно стежить за спокоєм миколаївців і жителів області. Також несуть службу Військово-морські сили у місті Очаків, де розташовані спецпідрозділи і прикордонники. Досить ефективно працюють блокпости у Миколаєві, Очакові, Первомайську. Сьогодні ситуація стабільна, у місті патріотично налаштовані люди", - підкреслив губернатор.

Крім цього, ведеться робота і з перевірки бомбосховищ, поставлено завдання не тільки перевірити їх, але і привести у відповідність з нормами і стандартами. До цієї роботи також активно підключилися громадські організації і волонтери.