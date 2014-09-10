Вінниччина: у родинах переселенців народилось 22 дитини

У Вінницькій області в родинах, які переїхали до області із Луганської та Донецької областей, а також Кримського півострова, вже народилося 22 дитини.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької ОДА із посиланням на слова директора департаменту охорони здоров’я та курортів облдержадміністрації Тетяну Бабій.

Зокрема, народилось 9 хлопчиків та 13 дівчаток.

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За словами Бабій, породіллі безкоштовно забезпечені всіма необхідними ліками та засобами медичного призначення, а при виписці із пологових будинків немовлят відвідують дільничні педіатри за місцем проживання.

«В області щоденно здійснюється моніторинг надання медичних послуг громадянам, які прибули з Донбасу та Криму. Так, лише за минулий тиждень звернулося 99 осіб дорослого населення і 59 дітей. Загалом з березня місяця у лікарські заклади регіону за медичною допомогою звернулося 672 дорослих і 583 дітей» – зазначила Бабій.

Станом на 9 вересня, на Вінниччині проживає 3170 осіб з Донецької та Луганської областей та майже 500 громадян з Криму.