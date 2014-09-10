У Хмельницькій області кілька сотень міліціонерів з рідкісною групою крові стали донорами для поранених в зоні АТО

У Хмельницькій області кілька сотень міліціонерів, які мають рідкісну групу крові, стали донорами для поранених в зоні АТО на сході України.

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в області, працівники міліції відгукнулися на звернення дирекції Хмельницької обласної станції переливання крові, яка заявила про катастрофічну нестачу крові з мінусовим резус-фактором.

Починаючи з 8 вересня, щоденно працівники міліції приходять здавати кров до обласної станції переливання крові.

“Не можу стояти осторонь і здаю кров для того, щоб вона врятувала хоча б одне життя. Дізнавшись, що у мене рідкісна група крові, колеги запропонували стати донором, і я без вагань погодився. Лікарі повідомили, що можна здавати кров кожних два місяці. Я готовий прийти ще раз і знову здати кров”, - зазначив начальник сектору юридичного забезпечення УМВС, який має рідкісну групу крові Володимир Мержук.

Керівник обласного управління міліції Олександр Розізнаний наголосив, що його підлеглі добровільно долучилися до здачі крові для поранених під час АТО.