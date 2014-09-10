У Миколаєві розробили фільтр для очистки води в польових умовах

Миколаївська фірма «Роса» розробила і передала військовослужбовцям 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади фільтр для очистки води в польових умовах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Миколаївської обласної ради, апарат вже пройшов лабораторні випробування в ДКП «Миколаїводоканал» і показав себе з кращого боку.

За словами заступника командира з'єднання Івана Савки, бригаді буде потрібно до десятка таких мобільних апаратів для очистки води в польових умовах.

"Цей невеликий переносний чемоданчик здатний очистити до 40 літрів води на годину.

Фільтр працює просто і швидко: кинув шланг у річку, в бочку з іржавою водою, в калюжу, підключив до автомобільного акумулятора і отримуй чисту воду", - розповіли в облраді.