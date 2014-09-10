Низку лікарень Києва перепрофілюють у медзаклади інтенсивної терапії

Влада Києва ініціює перепрофілювання низки лікарень міста у медичні заклади, де надаватиметься екстрена допомога хворим.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, на громадські обговорення, що відбулися 9 вересня під головуванням заступника голови КМДА Михайла Радуцького, Департамент охорони здоров’я виніс проект реорганізації низки київських клінічних лікарень у лікарні інтенсивної терапії.

Такі зміни, за переконанням фахівців, мають забезпечити надання екстреної медичної допомоги в найкоротші терміни, у повному обсязі і на високому професійному рівні.

Відповідно до статистичних даних, щороку стаціонарне лікування в столиці проходять близько 550 тис. хворих, понад 60% з яких госпіталізується саме в ургентному (екстреному) порядку. Зважаючи на ці показники, функціонування лише однієї клініки інтенсивного лікування, а саме лікарні швидкої допомоги, є вкрай недостатнім.

За експертними оцінками, що врахували специфічні умови мегаполісу, сьогодні столиці потрібні 5 дорослих та 2 дитячі лікарні, які зможуть забезпечити надання медичної допомоги в умовах цілодобового невідкладного чергування. Створити їх пропонується шляхом перепрофілювання Київських клінічних лікарень №№ 1, 6, 8, 12, лікарні швидкої медичної допомоги м. Києва та дитячих лікарень № 1 та № 2.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я Михайла Ригана, запропонована реорганізація відчутно підвищить рівень медичного обслуговування. Пацієнти почнуть отримувати якісніше лікування завдяки прискореній госпіталізації і акумуляції засобів для екстреної допомоги у визначених лікарнях.

«При створенні лікарень інтенсивної терапії ми зможемо впровадити принцип «не пацієнт до лікарів, а лікарі до пацієнта». У кожній такій клініці будуть працювати фахівці всіх медичних спеціальностей. Це дозволить швидко встановити діагноз та надати допомогу, не відправляючи пацієнта до спеціалізованих закладів», – прокоментував Риган.

Наприкінці громадських обговорень присутніми було прийнято рішення щодо створення робочої групи, до складу якої увійдуть медики, науковці, представники громадських організацій та пересічні кияни. Члени робочої групи розроблятимуть поетапні механізми та алгоритми впровадження реорганізації лікарень.