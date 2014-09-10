На Черкащині у родинах переселенців вже народилося 23 дитини

У Черкаській області в родинах, які переїхали до області із Луганської та Донецької областей, а також з Криму вже народилося 23 дитини.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської ОДА із посиланням на заступника начальника Черкаського обласного контактного центру Ларису Ходаковську.

Разом зі своїми батьками в область переселилося 1999 дітей, при цьому 191 дитину влаштували у дошкільні заклади області, ще 1237 навчається у школах, 4 – у вузах, 16 отримує професійно-технічну освіту.

Усі, хто стали учнями черкаських шкіл та вихованцями дитсадків, забезпечені шкільною формою, канцтоварами та харчуванням.