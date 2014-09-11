У Львові керівників шкіл і дитсадків навчатимуть наданню першої медичної допомоги

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Управління освіти міськради організувало курси із спеціальної підготовки з надання першої медичної допомоги спільно з організацією Червоного Хреста та Львівським обласним центром екстреної допомоги та медицини катастроф.

Навчання для директорів шкіл розпочнуться сьогодні і будуть проходити на базі медико-освітнього центру Червоного Хреста у Львові.

З 15 вересня такі навчання розпочнуться для керівників дитсадків на базі медико-освітнього центру Червоного Хреста та Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф.

Керівників шкіл і дитсадків навчать, як оцінити стан постраждалого, зробити огляд на травми, провести сердечно-легеневу реанімацію, зупинити кровотечу, евакуювати постраждалого тощо.