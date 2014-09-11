У Черкаській області шестеро школярів госпіталізовані з харчовим отруєнням

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації з посиланням на заступника директора Департаменту Наталію Лакусту, цього тижня до інфекційного відділення Черкаської центральної районної лікарні зі скаргами на тяжкість у верхніх відділах живота, в’ялість, зниження апетиту та нудоту звернулось шестеро дітей, які навчаються у Червонослобідській школі №1. Всім дітям було встановлено попередній діагноз: диспанкреатизм, функціональний розлад кишківника, гостра кишкова інфекція.

Хворих дітей було госпіталізовано та обстежено. Всі отримали симптоматичне лікування. Наразі в лікарні ще перебуває четверо дітей. Всі пацієнти знаходяться в задовільному стані. Причину захворювання нині встановлюють фахівці районної санітарно-епідеміологічної служби в осередку захворювання.

В той же час, прокуратурою Черкаського району проведено перевірку з приводу отруєння учнів Червонослобідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1.

Встановлено, що впродовж останніх трьох діб за наданням медичної допомоги до лікарень району звернулись 7 учнів школи, обстеження стану їх здоров’я триває.

Хід перевірки взято на контроль прокуратурою області.